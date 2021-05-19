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Умер школьник, которого нашли в тире с простреленной головой

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Умер школьник, которого нашли в тире с простреленной головой
В Черкассах умер 14-летний Артем Попов. Месяц назад его нашли в тире во время занятия с пулей в голове. Фото: vycherpno.ck.ua

19 мая в Черкассах умер девятиклассник общеобразовательной школы №34 Артем Попов. Месяц назад парня во время занятия в тире нашли с простреленной головой.

О смерти школьника сообщили в департаменте образования и гуманитарной политики городского совета.

"К сожалению, сегодня, перестало биться сердце девятиклассника Черкасской общеобразовательной школы №34 Артема Попова, который месяц назад получил травму в тире КДЮСШ №2", - говорится в сообщении.

Сразу после трагедии парня прооперировали. Пулю, которая прошила мозг, из головы достали. Но состояние школьника было тяжелым. Все это время он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, рассказал Gazeta.ua директор областной детской больницы Николай Кондрацкий.

"Находился в коме. Прогнозы делать было трудно. Но некоторое время наблюдалась положительная динамика. Она появлялась периодически. В начале мая состояние ухудшилось", - рассказал Кондацкий.

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Парня готовы были принять на лечение в Германии. Мать, Татьяна Попова, начала сбор средств. Но врачи не могли спрогнозировать, как он перенесет перелет.

Как произошла трагедия - никто не видел, парень в помещении был один. Тренер нашел его в луже крови и сразу вызвал "скорую". Рассказал, что выдал оружие воспитаннику. Тот стрелял. А потом попросился отдохнуть.

"Я взял оружие в хранилище и положил на столик. Парень сделал три-четыре выстрела, ходил к мишени, смотрел. Потом пошел к скамейке. Попросился немного отдохнуть. Я отлучился. Когда вернулся - он лежит на полу. Подбежал, а он в луже крови. И оружие, которое оставил на столике, у него", - говорит тренер.

Его задержали. Находится под круглосуточным домашним арестом по решению суда. Полицейские расследуют дело как незаконное обращение и небрежное хранение огнестрельного оружия. Следователи назначили ряд экспертиз.

После инцидента в Черкассах проверили все стрелковые тиры учреждений школьного и внешкольного образования горсовета. Два из них оказались непригодными.

Артем Попов 19 апреля около 16:00 пришел на плановое занятие по пулевой стрельбе в тир школы №9. Его арендует комплексная детско-юношеская спортивная школа №2. На занятии вел себя спокойно. Когда "скорая" прибыла, подросток был в критическом состоянии, без сознания и с кровотечением из головы. В больнице у пострадавшего остановилось дыхание и подростка перевели на искусственную вентиляцию легких.

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Дата
19
мая

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