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воскресенье, 13 сентября 2020 10:38

Умер председатель областной организации "Свобода

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Умер председатель областной организации &quot;Свобода
Мужчине было 33 года. Фото: Facebook-страница Демида Губского.

В Николаеве умер председатель областной организации "Свобода" Демид Губский. Он получил ранения в голову в июле, после длительной борьбы за жизнь не выжил.

О смерти 33-летнего мужчины сообщил его брат Владимир.

"Сообщили из больницы, что Демид умер, к сожалению, организм не выдержал долгой борьбы. Спасибо всем, кто все это время помогал, молился, верил. Время и место прощания сообщу, когда будет известно", - написал он в Facebook.

Инцидент произошел 11 июля, когда в полицию поступило сообщение из больницы скорой помощи, что к ним доставили мужчину с огнестрельным ранением в голову из травматического пистолета. Из головы изъяли резиновую пулю, пишет "Сегодня"

Правоохранители установили, что потерпевший вместе с гражданской женой и друзьями отдыхали в развлекательном заведении и употребляли алкогольные напитки. По возвращению домой, когда женщина находилась на балконе, мужчина решил разобрать травматический пистолет. Через некоторое время, как рассказывала женщина, она услышала выстрел и увидела, что ее муж упал.

Демид Губский жил в Николаеве. В прошлом году на внеочередных выборах в Верховную Раду баллотировался по списку ВО "Свобода".

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