Умер под пытками: раскрыли подробности похищения и убийства профессора

Организатором похищения и убийства профессора Запорожского национального университета Луая Муца мог стать выходец из Туниса.
Другие же участники преступления - украинцы. Среди них также есть и полицейский. Об этом заявил руководитель Запорожской областной прокуратуры Виктор Приходько.
Похитили профессора из корыстных побуждений: требовали десятки тысяч долларов. Точную сумму пока не называют. Муц умер во время пыток, после чего злоумышленники вывезли его тело за пределы города в село Владимирское Запорожского района и закопали. На встречу Муца вызвал полицейский.
"Сейчас четырем объявлено о подозрении. Организатором убийства является выходец из Туниса", - сказал Приходько.
По версии следствия, в ноябре 2020-го Муцу позвонили от имени правоохранительных органов и пригласили для предоставления услуг по переводу с арабского языка на украинский при проведении следственных действий в уголовном производстве.
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"Как сегодня уже установлено следствием, это вызвало у него определенные вопросы, ведь ему предлагалась плата за эти услуги, а он оказывал такую помощь бесплатно. Однако согласился. Вышел из учебного заведения, сел в автомобиль Toyota Camry черного цвета и скрылся в неизвестном направлении" , - рассказал прокурор области.
С самого начала не исключалось, что профессор исчез по собственному желанию. Однако после обнаружения тела стало понятно, что его убили. В полиции рассматривали большое количество версий случившегося. Были предположения, что убийство произошло в ходе ссоры или нападения хулиганов.
Во время следствия полицейские неоднократно обращали внимание на лиц, которые пытались ввести следствие в заблуждение и направить на неверный путь. Так вышли на подозреваемых.
49-летний Луай Муц был директором Центра образовательных услуг для иностранных студентов, профессором кафедры менеджмента Запорожского национального университета. На волонтерских началах помогал полиции в качестве переводчика. 10 ноября в прошлом году не вернулся с работы. Его нашли убитым 20 марта. Тело закопали в лесополосе вблизи села Владимирское Запорожского района. Мужчину избивали, а затем задушили, по данным следствия. Среди подозреваемых - действующий полицейский.
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