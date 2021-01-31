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воскресенье, 31 января 2021 15:06

Умер отец Героя Украины Василия Слипака

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В возрасте 80-лет скончался отец Героя Украины и всемирно известного украинского оперного певца Василия Слипака - Ярослав.

Об этом сообщается на странице Фонда Василия Слипака в Facebook.

  Ярослав Слипак.Фото: Фонда Василия Слепака
Ярослав Слипак.Фото: Фонда Василия Слепака

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У мужчины осталась жена Надежда Васильевна и старший сын Орест.

Боец АТО и оперный певец 41-летний Василий Слипак погиб от пули снайпера в бою 29 июня в селе Луганское Бахмутского района Донецкой области. Имел позывной "Миф".

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