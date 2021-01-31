Умер отец Героя Украины Василия Слипака

В возрасте 80-лет скончался отец Героя Украины и всемирно известного украинского оперного певца Василия Слипака - Ярослав.

Об этом сообщается на странице Фонда Василия Слипака в Facebook.

Ярослав Слипак.Фото: Фонда Василия Слепака

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинский воин умер от ранения в голову. Показали фото героя

У мужчины осталась жена Надежда Васильевна и старший сын Орест.

Боец АТО и оперный певец 41-летний Василий Слипак погиб от пули снайпера в бою 29 июня в селе Луганское Бахмутского района Донецкой области. Имел позывной "Миф".