Умер отец Героя Украины Василия Слипака

В возрасте 80-лет скончался отец Героя Украины и всемирно известного украинского оперного певца Василия Слипака - Ярослав.
Об этом сообщается на странице Фонда Василия Слипака в Facebook.
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У мужчины осталась жена Надежда Васильевна и старший сын Орест.
Боец АТО и оперный певец 41-летний Василий Слипак погиб от пули снайпера в бою 29 июня в селе Луганское Бахмутского района Донецкой области. Имел позывной "Миф".
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