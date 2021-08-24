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вторник, 24 августа 2021 09:55

Укрепляли фундамент: на Закарпатье женщину засыпало грунтом насмерть

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Укрепляли фундамент: на Закарпатье женщину засыпало грунтом насмерть
Прибывшие на место вместе с местными освободили мужчину и женщину и передали медикам. Фото: ДСНС

В городе Перечин на Закарпатье двух людей засыпало грунтом, когда проводили строительные работы.

Спасателям удалось их освободить, сообщает ДСНС.

Еще одна женщина погибла. Собитие произошло, когда они укрепляли фундамент жилого дома и во время этого сдвинулся грунт. В результате засыпало трех человек.

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Спасатели прибывшие на место вместе с местными освободили мужчину и женщину и передали медикам. Еще одна женщина погибла.

В Буче под Киевом мужчина бросил в здание бывшей бутылку с зажигательной смесью. Причиной такого поступка стала ревность. Погибших или пострадавших в результате инцидента нет.

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