Украинский зароботчанин погиб в Чехии

В Чехии погиб 28-летний украинец. Фото - Mukachevo.net.

В Чехии трагически погиб 28-летний зароботчанин из Украины.



Погибший Давид был родом из Берегового Закарпатской области, сообщает Mukachevo.net.

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Родственники погибшего сообщают, что мужчина случайно выпал из окна. Травмы, которые получил закарпатец после падения, оказались несовместимыми с жизнью.

Заробитчанку из Украины Наталью Михайлюк нашли зарезанной в квартире 25 июля. Женщина 3 месяца работала там домработницей. По подозрению в убийстве полицейские задержали 64-летнего работодателя и владельца квартиры. У Натальи осталась 8-летняя дочь.