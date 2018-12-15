Сегодня на Донбассе есть потери. Фото: espreso.tv

15 декабря, на Донбассе украинский военный погиб от пули снайпера.

Еще один боец ​​получил ранения, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

"В результате боевых действий один наш военный получил ранения и один наш защитник погиб от пули вражеского снайпера", - отметили в пресс-центре.

В течение текущих суток российские оккупационные войска 9 раз нарушили режим прекращения огня. Зафиксировали 3 случая применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.

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"В частности, враг совершил обстрелы с миномета калибра 120 и 82 мм позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Водяное, Гнутово на Мариупольском направлении", - говорится в сообщении.

Опорные пункты украинских войск обстреливали из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Станица Луганская на Луганском направлении, а также в районе населенных пунктов Водяное, Чермалык на Мариупольском направлении.

В течение пятницы, 14 декабря, на Донбассе боевики 10 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом, продолжили применить вооружение, запрещенное минского соглашениями.