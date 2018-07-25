Украинский проводника арестовали в России: подозревают в торговле оружием

Мужчину приговорили к 2-м месяцам СИЗО. Фото: Travelask

Российская полиция задержала на вокзале в Москве проводника из Ровно Сергея Бугайчука. Его обвиняют в перевозке оружия в РФ и дальнейшей его продажи.

Украинца задержали еще 11 июля. Сейчас он находится в СИЗО "Лефортово", сообщил общественный защитник украинского журналиста, политзаключенного Романа Сущенко Марк Фейгин, передает "Громадське".

"Его не задержали с поличным, дело основывается только на показаниях двух граждан России непонятных, каких-то чудаков", - подчеркнул правозащитник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сенцов голодает 71-й день, Балух 127-й: Британия требует освободить политзаключенных

Фейгин пояснил, что эти двое граждан утверждают, что Бугайчук якобы продавал им оружие, в частности пистолет Glock 19, а также стволы к пистолетам "Макарова".

12 июля суд избрал для украинца меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца. В СИЗО "Лефортово" приехала его жена.

Бугайчук не признает себя виновным.

Священник Московского патриархата пытался незаконно вывезти из Украины более $ 50 тыс. на территорию России. Деньги собрали прихожане для восстановления Киево-Печерской лавры и приобретение церковного инвентаря.