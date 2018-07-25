Украинский проводника арестовали в России: подозревают в торговле оружием

Российская полиция задержала на вокзале в Москве проводника из Ровно Сергея Бугайчука. Его обвиняют в перевозке оружия в РФ и дальнейшей его продажи.
Украинца задержали еще 11 июля. Сейчас он находится в СИЗО "Лефортово", сообщил общественный защитник украинского журналиста, политзаключенного Романа Сущенко Марк Фейгин, передает "Громадське".
"Его не задержали с поличным, дело основывается только на показаниях двух граждан России непонятных, каких-то чудаков", - подчеркнул правозащитник.
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Фейгин пояснил, что эти двое граждан утверждают, что Бугайчук якобы продавал им оружие, в частности пистолет Glock 19, а также стволы к пистолетам "Макарова".
12 июля суд избрал для украинца меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца. В СИЗО "Лефортово" приехала его жена.
Бугайчук не признает себя виновным.
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