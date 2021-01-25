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понедельник, 25 января 2021 23:30

Украинский подросток, которого избили в Париже, пришел в себя

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Украинский подросток, которого избили в Париже, пришел в себя
Украинца избили в центре Парижа. Фото: maman_de_yuriy / Instagram

Украинский подросток, которого жестоко избили в центре Парижа (Франция), пришел в себя, открыл глаза и сказал первое слово - мама.

Парень может двигать конечностями, рассказала мать пострадавшего Наталья Фаргат-Крученик, пишет Обозреватель.

Пострадавший пришел в себя 23 января, но на следующий день ему стало хуже.

"Он был очень возбужден, у него повысилось внутричерепное давление, он был нервный. Но в понедельник рано утром сестра сообщила, что ему стало лучше, он успокоился. Врачи пока не могут объяснить, почему так произошло", - рассказала тетя избитого подростка Ирен.

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Известно, что у парня переломаны руки, ноги, ребра, плечи, сломан нос. Также в нескольких местах переломаны череп, есть гематома и контузия головного мозга. Парень перенес 6-часовую операцию на голове, и всю неделю врачи держали его в медицинской коме.

15 января в Париже банда неизвестных напала и жестоко избила 15-летнего подростка из Украины.

Близкие Юрия рассказали, что школьника били "со страшной жестокостью". С тяжелыми травмами он попал в реанимацию.

В СМИ сообщили, что школьник мог стать жертвой вражды и конфликта двух молодежных группировок.

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