Украинские военные сбили три самолета и два вражеских вертолета

Три самолета, два вертолета и колонны вражеской техники уничтожили украинские военные.

Об этом сообщил Генштаб Вооруженных Сил Украины.

Автор: facebook.com/GeneralStaff.ua Зенитно-ракетные подразделения украинских войск уничтожили самолеты оккупантов

Вчера, 2 марта, боевые самолеты Су-24м и Су-25 уничтожали оккупанта в Киевской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях.

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"Российские оккупационные войска продолжают нести потери от ударов авиации и зенитно-ракетных войск Воздушных Сил", - говорится в заявлении.

Автор: facebook.com/GeneralStaff.ua Противника ликвидировали в четырех областях Украины

Владимир Зеленский. За неделю украинская армия уничтожила около 9 тыс. российских оккупантов. Об этом сказал президент Украины