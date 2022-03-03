Украинские военные сбили три самолета и два вражеских вертолета

Три самолета, два вертолета и колонны вражеской техники уничтожили украинские военные.
Об этом сообщил Генштаб Вооруженных Сил Украины.
Вчера, 2 марта, боевые самолеты Су-24м и Су-25 уничтожали оккупанта в Киевской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях.
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"Российские оккупационные войска продолжают нести потери от ударов авиации и зенитно-ракетных войск Воздушных Сил", - говорится в заявлении.
За неделю украинская армия уничтожила около 9 тыс. российских оккупантов. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский.
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