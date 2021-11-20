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суббота, 20 ноября 2021 12:56

Украинские пограничники задержали нелегалов из Вьетнама

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Украинские пограничники задержали нелегалов из Вьетнама
Нарушители хотели работать на рынке возле Одессы. Фото: ГПСУ

Военнослужащие Луганского пограничного отряда в ночь на субботу задержали четырех нелегалов.

Люди пытались незаконно пересечь государственную границу в районе населенного пункта Сосновка Новопсковского района, сообщает ГПСУ.

"Среди задержанных были две женщины и двое мужчин, никаких документов при себе у них не было. Все четверо сообщили, что являются гражданами Вьетнама. Как выяснилось позже, правонарушители являются супругами, которые пытались пробраться в Одессу, чтобы трудоустроиться на рынке "Седьмой километр", - сообщает пресс-служба пограничников.

Мигранты говорят, что за денежное вознаграждение им должны были обеспечить беспрепятственный въезд в Украину.

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Сейчас устанавливается личность задержанных и все обстоятельства правонарушения.

Литовские военные создали новую военную базу у границы с Беларусью. Ее построили в промышленном районе города Друскининкай для размещения дополнительного контингента для усиления пограничной охраны.

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