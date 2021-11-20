Украинские пограничники задержали нелегалов из Вьетнама

Военнослужащие Луганского пограничного отряда в ночь на субботу задержали четырех нелегалов.
Люди пытались незаконно пересечь государственную границу в районе населенного пункта Сосновка Новопсковского района, сообщает ГПСУ.
"Среди задержанных были две женщины и двое мужчин, никаких документов при себе у них не было. Все четверо сообщили, что являются гражданами Вьетнама. Как выяснилось позже, правонарушители являются супругами, которые пытались пробраться в Одессу, чтобы трудоустроиться на рынке "Седьмой километр", - сообщает пресс-служба пограничников.
Мигранты говорят, что за денежное вознаграждение им должны были обеспечить беспрепятственный въезд в Украину.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эстония проводит неплановые учения возле границы с Россией
Сейчас устанавливается личность задержанных и все обстоятельства правонарушения.
Литовские военные создали новую военную базу у границы с Беларусью. Ее построили в промышленном районе города Друскининкай для размещения дополнительного контингента для усиления пограничной охраны.
Комментарии