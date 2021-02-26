Украинские наркодилеры "облюбовали" электронные кошельки Global Money

"Надзвичайні новини": "Украинские платежные системы способствуют наркообороту". Фото: DW

С развитием технологий увеличилось количество способов распространения наркотических средств. Для того, чтобы получить любой наркотик, сегодня достаточно перевести деньги на электронный кошелек анонимного наркоторговца и получить геолокацию "закладки".

Об этом говорится в сюжете "Сколько стоит заказать наркотики через телеграмм канал? Эксперимент "Надзвичайних новин" на телеканале ICTV.

Журналисты вместе со столичным активистом Евгением прямо перед камерой ведут онлайн-переговоры о покупке наркотических веществ, после чего им предлагают оплатить их через электронный кошелек Global Money.

"Вот, видите. Вот, "ГлобмалМани". Вот здесь электронный кошелек. Мы в данный момент сейчас вводим номер телефона. После этого указываем реквизиты. Вставляем деньги в купюроприемник и после этого получаем квитанцию", - рассказал Евгений.

Далее, когда покупатель пересылает деньги на электронный кошелек, ему сбрасывают в сообщении адрес закладки с товаром. "Он может быть скрыт просто за соседним забором. Партии разносят и прячут по городу специально обученные люди. Им платят от 50 до сотни гривен за каждый тайник", - говорится в сюжете.

По словам представителей правоохранительных органов, анонимность наркодельцам предоставляют украинские платежные системе, не верифиципуя их. "Очень много сервисов работают, верифицируют пользователей исключительно по коду через смс. Лицу не нужно предоставлять свои анкетные данные для того, чтобы приобрести сим-карту и мобильный телефон. Но достаточно для регистрации электронного кошелька", - рассказал заместитель руководителя департамента по борьбе с наркопреступностью Нацполиции Украины Вячеслав Сафонов.

Финансовые эксперты тоже уверены: порядочные платежные системы должны следить за тем, что за деньги проходят через их электронный кошелек. Но отмечают, что делают это далеко не все операторы.

"Несколько месяцев, насколько я знаю, проводится совместная работа и прокуратуры со своей стороны, и проверка внеплановая Национальным банком банка-контрагента "ГлобалМани" - "Банка Альянс", потому что как раз где-то в конце декабря прошлого года появилась информация в правоохранительных органах, что через их кошельки были осуществлены, и неоднократно, покупки контрафактной продукции", - заявил финансовый эксперт Юрий Гаврилечко.

Журналисты подчеркивают: если это подтвердится, Global Money обещают исключить из Ассоциации платежных систем. "Но наркодилеры и мошенники продолжают пользоваться лазейками, пока им гарантируют полную анонимность", - резюмируется в сюжете.