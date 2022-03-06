Украинская ПВО уничтожила российский штурмовик - пилота ищут

Спасибо Вооруженным силам Украины за отличную работу.

Утром силы противовоздушной обороны Украины уничтожили очередной боевой самолет военно-воздушных сил страны-агрессора РФ – штурмовик Су-25.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Пилоту самолета удалось катапультироваться, подразделения Вооруженных сил Украины совместно с силами территориальной обороны, Национальной гвардии и СБУ ведут активные поиски воздушного преступника.

Вооруженные силы РФ направляют в Харьков значительную часть собственного воздушного флота.

Над городом почти постоянно одновременно находятся 5-7 штурмовиков и истребителей противника, периодически осуществляющих бомбардировку кварталов города с мирными жителями.

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Украинские военные никогда не отступят от защиты харьковчан, заявил Синегубов.

Над Черным морем сбит еще один российский самолет, сообщил спикер оперативного штаба обороны Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"Еще один вражеский самолет над Черным морем – "минус". Спасибо Вооруженным силам за отличную работу. Так и надо", - сказал в видеообращении.