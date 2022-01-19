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четверг, 20 января 2022 02:52

Украинец забыл место парковки машины и заявил о угоне

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Украинец забыл место парковки машины и заявил о угоне
Якобы угнанный автомобиль. Фото: патрульная полиция Ивано-Франковской области

Патрульные Ивано-Франковска привлекли к ответственности мужчину за ложное сообщение о угоне авто. Он забыл, где припарковал машину и позвонил инспекторам.

Инцидент произошел 17 января, сообщила пресс-служба патрульной полиции города.

"Вчера на линию 102 поступило сообщение о угоне авто на ул. Стуса. Гражданин сообщил полицейским, что его автомобиль Ford угнали", - говорится в сообщении.

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Прибыв на место и пообщавшись с заявителем, инспекторы выяснили, что мужчина вечером оставил автомобиль возле своего дома, а утром обнаружил его отсутствие. Патрульные нашли автомобиль на стоянке одного из торговых центров во время патрулирования улиц.

Тогда мужчина признался, что забыл, где именно припарковал авто.

"На 31-летнего заявителя инспекторы вынесли постановление (заведомо ложный вызов спецслужб. – Gazeta.ua), за что предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа от 850 до 3400 грн", – резюмировали в сообщении.

В ноябре прошлого года гражданка России пыталась пересечь границу Украины на машине, которую угнали в Германии.

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