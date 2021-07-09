Украинец устроил дебош на венгерской таможне - показали видео

 
Ексклюзивы
1/5
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
Просмотров: 117
Украину накроют адская жара и дожди - синоптики дали прогноз на неделю
Украину накроют адская жара и дожди - синоптики дали прогноз на неделю
Просмотров: 1143
"Не думает, что говорит": политолог о скандале Арахамии с Китаем
"Не думает, что говорит": политолог о скандале Арахамии с Китаем
3 Просмотров: 1143
В Украине будут контролировать водителей. Как именно
В Украине будут контролировать водителей. Как именно
Просмотров: 936
Запрет Винни Пуха и война с воробьями - что нужно знать о китайскийх коммунистах
Запрет Винни Пуха и война с воробьями - что нужно знать о китайскийх коммунистах
Просмотров: 468
Какое Закарпатье на вкус: пять блюд, которые должен попробовать каждый турист
Какое Закарпатье на вкус: пять блюд, которые должен попробовать каждый турист
Просмотров: 1332
Сколько денег нужно на отпуск в июле
Сколько денег нужно на отпуск в июле
Просмотров: 1323
Крымских татар государство воспринимало как врагов. Теперь исправляет ошибки - Казарин
Крымских татар государство воспринимало как врагов. Теперь исправляет ошибки - Казарин
Просмотров: 180
В чем причина массовых увольнений с НБУ
В чем причина массовых увольнений с НБУ
1 Просмотров: 675
Вспышка Covid-19 в Украине может снова начаться. Назвали сроки
Вспышка Covid-19 в Украине может снова начаться. Назвали сроки
Просмотров: 1125
Фото
Все фото
6
3
3
4
5
Могильная коррупция: за место на кладбище мошенники требовали заоблачные цены
Могильная коррупция: за место на кладбище мошенники требовали заоблачные цены
Связал, избил и жестоко изнасиловал: мужчина надругался над знакомой
Связал, избил и жестоко изнасиловал: мужчина надругался над знакомой
Порезанного таксиста нашли посреди улицы
Порезанного таксиста нашли посреди улицы
Ограбили, а на следующий день убили: 17-летний с сообщником расправились с мужчиной
Ограбили, а на следующий день убили: 17-летний с сообщником расправились с мужчиной
Задержание палача детей сожительницы: что рассказали в полиции
Задержание палача детей сожительницы: что рассказали в полиции
Видео
Все видео
Украинец устроил дебош на венгерской таможне - показали видео
Украинец устроил дебош на венгерской таможне - показали видео
Товар с сюрпризом: люди купили колбасу с червями
Товар с сюрпризом: люди купили колбасу с червями
Подозреваемый во взяточничестве нардеп устроил ДТП на Mustang и хотел убежать: видео
Подозреваемый во взяточничестве нардеп устроил ДТП на Mustang и хотел убежать: видео
Преступники сбывали в Украине фальшивые деньги
Преступники сбывали в Украине фальшивые деньги
Упала в яму с кипятком: киевлянку вытащили из-под земли
Упала в яму с кипятком: киевлянку вытащили из-под земли
Интервью
1/5
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
Просмотров: 117
Дети с тяжелыми недугами рождаются у здоровых родителей. Генетик объяснил почему
Дети с тяжелыми недугами рождаются у здоровых родителей. Генетик объяснил почему
Просмотров: 333
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
Просмотров: 567
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
1 Просмотров: 2538
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (PR)
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (PR)
Просмотров: 279
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
09 июля 2021
Просмотров: 18
Топ
Немає нічого простішого, ніж футбол. Принаймні в душі чи не кожен мужчина є потенційним тренером національної збірної. Він знає все про найкращу ...
пятница, 09 июля 2021 17:33

Украинец устроил дебош на венгерской таможне - показали видео

  Комментировать
Украинец устроил дебош на венгерской таможне - показали видео
Мужчина хотел уйти от таможенников, но перевернулся. Фото: прокуратура Венгрии

В Венгрии на пункте пропуска "Захонь" 37-летний украинец попытался убежать от таможенников.

В моторном отсеке его автомобиля нашли контрабандные сигареты, сообщили в прокуратуре Венгрии.

Украинец сел в машину и попытался убежать. Мужчина едва не сбил венгерских таможенников, а одного протянул 5 м.

Один из таможенников стал перед авто и начал убеждать мужчину остаться. Тот не отреагировал. Тогда служащий схватился за дверную ручку. Водителя это не остановило и он протянул его.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Летом контрабанду научились прятать по-новому

Украинец бежал с КПП, но недалеко от него автомобиль перевернулся. Мужчину задержали.

В аэропорту "Борисполь" таможенники задержали пассажира, который пытался незаконно ввезти в Украину бриллианты. Ценное камни спрятал в нижнем белье. Об этом сообщила пресс-служба Киевской таможни.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинец устроил дебош на венгерской таможне - показали видео». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
июля

Украинец выстрелил в российского чиновника в Польше

Идеальный мужчина: Том Хэнкс празднует 65-летие

Открыли "сидящий" памятник Шевченко

Самое читаемое
Вакарчука заподозрили в романе с 23-летней певицей
Вакарчука заподозрили в романе с 23-летней певицей
5
 Просмотров: 9297
Что делали нацистские чиновники в Киеве в 1942-м - подборка фото
Что делали нацистские чиновники в Киеве в 1942-м - подборка фото
6
 Просмотров: 6966
Купил лошадь, переехал в деревню, продал бизнес: как предприниматель обустроил ранчо
Купил лошадь, переехал в деревню, продал бизнес: как предприниматель обустроил ранчо
28
 Просмотров: 6094
Гороскоп на 9 июля: для кого наступает звездный час
Гороскоп на 9 июля: для кого наступает звездный час
 Просмотров: 4860
&quot;Нашествие жуков. Больно кусаются&quot; - блогер разнес отдых в Лазурном
"Нашествие жуков. Больно кусаются" - блогер разнес отдых в Лазурном
 Просмотров: 4752
Происшествия
"Голосеевского стрелка" отправили в тюрьму
"Голосеевского стрелка" отправили в тюрьму Просмотров: 72
Мужчина подорвал себя гранатой. От взрыва пострадал ребенок
Мужчина подорвал себя гранатой. От взрыва пострадал ребенок Просмотров: 189
СБУ остановила схему незаконной добычи гранита
СБУ остановила схему незаконной добычи гранита Просмотров: 135
Товар с сюрпризом: люди купили колбасу с червями
Товар с сюрпризом: люди купили колбасу с червями
 Просмотров: 423
Могильная коррупция: за место на кладбище мошенники требовали заоблачные цены
Могильная коррупция: за место на кладбище мошенники требовали заоблачные цены
6
 Просмотров: 306
Больше всего комментируют
3
Партия Зеленского "полностью потеряла берега" - сети
3
"Не думает, что говорит": политолог о скандале Арахамии с Китаем
2
Судебная реформа: Зеленский ветировал закон
2
Нардеп под действием наркотиков устроил ДТП на своем Mustang
2
Зеленский и Порошенко лидируют в президентском рейтинге - социологи
Голосов: 389
Голосование Кто стал лучшим футболистом сборной Украины на Евро?
  • 1) Георгий Бущан
  • 2) Андрей Ярмоленко
  • 3) Роман Яремчук
  • 4) Александр Зинченко
  • 5) Артём Довбик
Просмотреть