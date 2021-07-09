Украинец устроил дебош на венгерской таможне - показали видео

Мужчина хотел уйти от таможенников, но перевернулся. Фото: прокуратура Венгрии

В Венгрии на пункте пропуска "Захонь" 37-летний украинец попытался убежать от таможенников.

В моторном отсеке его автомобиля нашли контрабандные сигареты, сообщили в прокуратуре Венгрии.

Украинец сел в машину и попытался убежать. Мужчина едва не сбил венгерских таможенников, а одного протянул 5 м.

Один из таможенников стал перед авто и начал убеждать мужчину остаться. Тот не отреагировал. Тогда служащий схватился за дверную ручку. Водителя это не остановило и он протянул его.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Летом контрабанду научились прятать по-новому

Украинец бежал с КПП, но недалеко от него автомобиль перевернулся. Мужчину задержали.

В аэропорту "Борисполь" таможенники задержали пассажира, который пытался незаконно ввезти в Украину бриллианты. Ценное камни спрятал в нижнем белье. Об этом сообщила пресс-служба Киевской таможни.