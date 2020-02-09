Украинец погиб в первый день работы в Нидерландах

9 февраля в Зборове на Тернопольщине прощаются с 36-летним Алексеем Лужняком.
Он погиб во время работы на строительстве в одном из городов Нидерландов.
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Мужчину раздавила бетонная плита. Это был первый его рабочий день, сообщает "Терен".
Известно, что Алексей работал легально. Сейчас в связи с трагедией в стране массово останавливают строительства для проверки соблюдения правил безопасности труда.
Во Франции погиб Тернополя 21-летний Юрий Коваль. Работал за границей около 6 месяцев - утеплял дома. Выпал из окна 8 этажа.
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