Украинец погиб в первый день работы в Нидерландах

Тернополянин Алексей Лужняк погиб на заработках в Нидерландах. Фото - facebook.com/k13killer

9 февраля в Зборове на Тернопольщине прощаются с 36-летним Алексеем Лужняком.

Он погиб во время работы на строительстве в одном из городов Нидерландов.

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Мужчину раздавила бетонная плита. Это был первый его рабочий день, сообщает "Терен".

Известно, что Алексей работал легально. Сейчас в связи с трагедией в стране массово останавливают строительства для проверки соблюдения правил безопасности труда.

Во Франции погиб Тернополя 21-летний Юрий Коваль. Работал за границей около 6 месяцев - утеплял дома. Выпал из окна 8 этажа.