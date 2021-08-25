Украинец погиб на албанском курорте

На курорте в Албании погиб украинец. Фото: Wikimedia Commons

На пляже на курорте Голем в Албании нашли мертвым мужчину.

Оказалось, что это 66-летний украинец, сообщает Euronews Albania.

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"Тело нашли на побережье. Предполагают, что мужчина мог утонуть во время купания в море", - сказано в сообщении.

Обстоятельства выяснит полиция.

В Польше погиб 59-летний украинец. Он утонул на отдыхе в курортном городе Крыница-Морская на Вислинской косе. Обстоятельства происшествия устанавливают полицейские.