Украинец погиб на албанском курорте

На пляже на курорте Голем в Албании нашли мертвым мужчину.
Оказалось, что это 66-летний украинец, сообщает Euronews Albania.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В МИД подтвердили гибель украинца на курорте в Болгарии
"Тело нашли на побережье. Предполагают, что мужчина мог утонуть во время купания в море", - сказано в сообщении.
Обстоятельства выяснит полиция.
В Польше погиб 59-летний украинец. Он утонул на отдыхе в курортном городе Крыница-Морская на Вислинской косе. Обстоятельства происшествия устанавливают полицейские.
×
Комментарии