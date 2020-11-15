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воскресенье, 15 ноября 2020 21:15

Украинец хотел вывезти 11 кг наркотиков в литровых бутылках в РФ

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Украинец хотел вывезти 11 кг наркотиков в литровых бутылках в РФ
Водитель заметно нервничал и путался в ответах, поэтому пограничники инициировали совместный с таможенниками углубленный осмотр. Фото: Госпогранслужба

Украинец пытался вывезти почти 11 кг серо-зеленого вещества растительного происхождения через пункты пропуска Гоптовка на границе с РФ в Харьковской области.

Найденное зелье, которое скорее всего является наркотическим веществом, был расфасован в 28 литровых пластиковых бутылок, сообщает Госпогранслужба.

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Их везли в топливном баке автомобиля Volkswagen. За рулем машины был 50-летний украинец. Водитель заметно нервничал и путался в ответах, поэтому пограничники инициировали совместный с таможенниками углубленный осмотр. Объяснять наличие такого количества наркотиков в топливной системе своего автомобиля водитель отказался.

Происхождение вещества выяснять компетентные органы.

В Испании во время спецоперации в провинциях Аликанте, Барселона и Валенсия, задержали 7 членов группировки, которые нелегально продавали российское вооружение, включая танки и взрывчатку. Среди задержанных были украинцы.

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