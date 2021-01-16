Украинцы летели на праздники в Европу и на 2 недели застряли в аэропорту

Украинцы на 2 недели застряли в аэропорту. Фото: Украина 24

Шесть украинцев почти на две недели застряли в аэропорту "Мадрид-Барахас", что в Испании. За пределы аэропорта их не пропустили через карантинные ограничения. А последний обратный рейс в Киев отменили из-за снегопада, пишет Avianews.

Прилетели еще 3 января праздничным рейсом Ryanair, однако в стране временно запретили въезд иностранцам.

Родственники украинский начали массово обращаться за помощью в посольство Украины в Испании. Там сообщили, что в ближайшее время могут вернуться в Киев рейсом авиакомпании Turkish Airlines транзитом через Стамбул. К тому времени находиться в оборудованном для длительного пребывания жилом помещении в транзитной зоне аэропорта.

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Их обеспечили предметами первой необходимости и питанием. Детям, находящимся в аэропорту вместе с родителями, передали сладости и игрушки.

Для поездок за границу есть интерактивная карта Министерства иностранных дел, в которой указано, пропускает соответствующая страна граждан Украины, и если пропускает, то какие-то дополнительные условия.

По итогам 2020 года пассажиропоток аэропорта "Борисполь" составил 5,1 млн человек. Это на 66% меньше показателя 2019 года