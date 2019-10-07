Украинцев-заробитчан избили в Польше за украинский язык

Один из подозреваемых отпустили под залог. ФОТО: echo-ua.media

В польском городе Владыславово двух братьев-украинцев избили возле ночного клуба за разговоры на украинском языке. Один из пострадавших 18 суток пробыл в коме.

Сообщает об этом польский портал Dziennik Baltycki.

Инцидент произошел 26 августа. Братья-заробитчане Николай и Владислав отдыхали в одном из местных ночных клубов. В какой-то момент вышли на улицу покурить. При этом разговаривали между собой на украинском, что не понравилось охране. Сначала охранники устроили словесную перепалку, после чего брызнули в лицо украинцам слезоточивым газом и начали бить.

Подозреваемых в избиении задержали. Чуть позже одного из них отпустили под залог.

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Украинского заробитчанина нашли мертвым в лесополосе в Польше. Поехал на заработки мужчина 18-го мая. 3 июля перешел из одной работы на другую. С тех пор родные не могли установить с ним связь.