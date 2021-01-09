Украинцев не было на борту самолета, разбившегося в Индонезии

Украинская нет среди жертв авиакатастрофы в Индонезии. Об этом в Twitter сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
"По предварительной информации посольства Украины в Индонезии и авиакомпании Sriwijaya Air, украинский не было на борту самолета рейса SJ182, который потерпел катастрофу вблизи Джакарты", - отметил Николенко.
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Самолет Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air разбился 9 января в Индонезии. Он выполнял внутренний пассажирский рейс из Джакарты в Понтианак.
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