Украинцев не было на борту самолета, разбившегося в Индонезии

По данным CNN Indonesia, Boeing 737-500 упал в воду недалеко от острова Ланканг. Фото: Reuters

Украинская нет среди жертв авиакатастрофы в Индонезии. Об этом в Twitter сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"По предварительной информации посольства Украины в Индонезии и авиакомпании Sriwijaya Air, украинский не было на борту самолета рейса SJ182, который потерпел катастрофу вблизи Джакарты", - отметил Николенко.

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Самолет Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air разбился 9 января в Индонезии. Он выполнял внутренний пассажирский рейс из Джакарты в Понтианак.