Украинца в Польше раздавила 10-тонная труба

На строителя упала труба. Фото: se.pl

В польском городке Погорская Воля у Тарнова в Малопольском воеводстве погиб 37-летний строитель из Ивано-Франковской области.

По информации издания "Рожнятовская вести", погибший был жителем пгт Перегинское Рожнятовского района Ивано-Франковской области.

Он работал на строительстве нового газопровода. Огромное труба скатилась до раскопа, где был человек. Украинец умер на месте.

В экстренных службах сообщили, что труба, весом около 10 тонн, вырвалась из предохранительных устройств.

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Коллеги немедленно бросились помогать мужчине. Им удалось вытащить 37-летнего украинском с раскопок. Травмы оказались смертельными. Мужчина скончался до приезда медиков.

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