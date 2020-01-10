Украина хочет расшифровать "черные ящики" самолета МАУ в Киеве

Пристайко рассказал, что Украина хочет получить "черные ящики" самолета МАУ. Фото: tsn.ua

Украина хочет получить "черные ящики" лайнера МАУ и расшифровать их в Киеве.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на брифинге в пятницу, 10 января, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы решаем с иранцами, куда отправятся эти "ящики" - будут ли записи анализироваться в Иране. Мы хотим, чтобы они анализировались в Киеве", - сказал он.

Пристайко добавил, что из-за большого количества версий крушения самолета, понадобится определенное время, чтобы действительно понять что на самом деле случилось.

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"У нас есть так много различных версий что могло произойти с самолетом, нам понадобится определенное время, чтобы действительно понять ... мы еще даже не начали реконструировать информацию "черных ящиков". Это самая важная часть информации. И у нас пока нет доступа к ней", - подчеркнул министр.

СБУ рассматривает две приоритетные версии авиакатастрофы украинского самолета в Иране - террористический акт и попадания ракеты зенитно-ракетного комплекса. В то же время в СБУ добавили, что версия с ракетой вызывает много вопросов и поэтому ее нужно тщательно проработать.