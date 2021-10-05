Угрожал ножом и пистолетом: мужчина изнасиловал 14-летнюю дочь

В Киеве арестовали 38-летнего мужчину, который подозревается в изнасиловании 14-летней дочери. Фото: pixabay.com

В Киеве 5 октября арестовали без права на залог 38-летнего мужчину, которого подозревают изнасиловании 14-летней дочери.

Отец пригласил дочку к себе в гости 2 октября и склонил ребенка к интиму под дулом пистолета, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

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"Родители девочки разведены и проживают отдельно. Подозреваемый пригласил к себе домой 14-летнюю дочь для просмотра фильмов. Находясь в квартире, мужчина взял нож и пистолет. И угрозами заставил несовершеннолетнюю дочь вступить с ним в половые отношения, таким образом изнасиловал ее", - сказано в сообщении.

Если вину мужчины докажут - ему грозит до 12 лет лишения свободы.

В Киеве арестовали 37-летнего мужчину, который развращал и насиловал 14-летнюю дочь сожительницы. Преступления совершал в течение пяти лет. За изнасилование мужчине грозит до 15 лет за решеткой.