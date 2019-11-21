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четверг, 21 ноября 2019 13:01

Угостила конфетами - 12 детей госпитализировали

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Угостила конфетами - 12 детей госпитализировали
В Ровенской области госпитализировали 12 детей. Фото: news.pn

12 учеников Здовбицькои ООШ Ровенской области попали в больницу после того, как одноклассница угостила их конфетами в свой день рождения.

Об этом сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Ровенской области.

Дети отравились жевательными конфетами под названием "Черные конфеты Бабы Яги" производства КНР. Имеют вкусы винограда, апельсина, яблока, клубники, огурца, лимона, перца чили. Последние 20 ноября по школы принесла школьница, чтобы угостить одноклассников. За 30-40 минут у детей начались симптомы острого отравления: головокружение, тошнота, вялость, общее недомогание, жажда.

Каким образом конфеты попали в регион - неизвестно.

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В Хмельницком 13 человек отравились хлором в аквапарке.

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