Угнал с автомойки Lexus погиб, врезавшись в стену дома

Иностранец угнал авто. Фото: Пресс-служба патрульной полиции в Одесской области

В центре Одессы иностранец угнал с автомойки иномарку и погиб, врезавшись в стену дома.

Погибший оказался гражданином соседней страны - работал стажером на автомойке, - сообщает отдел коммуникаций Главного управления Нацполіціі в Одесской области.

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"Получив на несколько часов для обслуживания Lexus, принадлежавший местному жителю, 22-летний стажер без разрешения уехал на чужом автомобиле в город и, не справившись с управлением, врезался в жилой дом. От полученных травм уроженец соседнего государства погиб на месте", - говорится в сообщении.

Начато два уголовных производства: по ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) и ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Следователи устанавливают обстоятельства происшествия.

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