 
Ексклюзивы
1/5
Кремль готовит наступление - эксперт
Кремль готовит наступление - эксперт
Просмотров: 3348
"В 60-х не помню здесь ни одной украинской семьи" - в городе из 7 тыс. евреев осталось 30
"В 60-х не помню здесь ни одной украинской семьи" - в городе из 7 тыс. евреев осталось 30
Просмотров: 3429
У Савченко начались проблемы со зрением и слухом
У Савченко начались проблемы со зрением и слухом
Просмотров: 1647
Шутки с Путиным и договоренности с Януковичем: чем запомнились два премьерства Тимошенко
Шутки с Путиным и договоренности с Януковичем: чем запомнились два премьерства Тимошенко
1 Просмотров: 2115
Когда Порошенко пытается пробить слезу, тогда ему не верится - эксперт
Когда Порошенко пытается пробить слезу, тогда ему не верится - эксперт
10 Просмотров: 1125
Украинская церковь станет одной из самых влиятельных православных церквей - эксперт
Украинская церковь станет одной из самых влиятельных православных церквей - эксперт
Просмотров: 2691
Создание антикорсуду идет по плану, если ВККС не застопорит - эксперт
Создание антикорсуду идет по плану, если ВККС не застопорит - эксперт
1 Просмотров: 162
"Теперь будем иметь независимость духовную": как прошел день на Софийской площади
"Теперь будем иметь независимость духовную": как прошел день на Софийской площади
Просмотров: 1503
Российские структуры вставят в нас нужное им сознание - если не сформируем свое - Никитин
Российские структуры вставят в нас нужное им сознание - если не сформируем свое - Никитин
1 Просмотров: 477
Крутые реформы могут разрушить страну - эксперт
Крутые реформы могут разрушить страну - эксперт
Просмотров: 855
Фото
Все фото
6
3
3
5
4
7 травмированы, один погиб: под Полтавой произошло ДТП
7 травмированы, один погиб: под Полтавой произошло ДТП
Уехала на учебу и исчезла: ищут 15-летнюю студентку с розовыми волосами
Уехала на учебу и исчезла: ищут 15-летнюю студентку с розовыми волосами
&quot;Хвалился гениталиями&quot; - возле школы задержали педофила
"Хвалился гениталиями" - возле школы задержали педофила
Жуткая авария под Херсоном: показали фото и видео (18+)
Жуткая авария под Херсоном: показали фото и видео (18+)
Нашли растерзанное тело возле кладбища: полиция просит опознать
Нашли растерзанное тело возле кладбища: полиция просит опознать
Видео
Все видео
Женщина с 4-летним сыном прыгнула с многоэтажки
Женщина с 4-летним сыном прыгнула с многоэтажки
В Киеве горел троллейбус с пассажирами
В Киеве горел троллейбус с пассажирами
Несколько областей попали под влияние снежной непогоды
Несколько областей попали под влияние снежной непогоды
Борьба за клиентов: Деды Морозы устроили гопническую драку (18+)
Борьба за клиентов: Деды Морозы устроили гопническую драку (18+)
Смертельный прыжок: подросток разбился на глазах у матери
Смертельный прыжок: подросток разбился на глазах у матери
Интервью
1/5
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
2 Просмотров: 1395
Насирова возвращать на должность никто не будет
Насирова возвращать на должность никто не будет
1 Просмотров: 2376
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Просмотров: 1521
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
Просмотров: 3096
"Когда ребенок рождается, он еще на 99 процентов находится в космосе" - Владимир Сорока
"Когда ребенок рождается, он еще на 99 процентов находится в космосе" - Владимир Сорока
Просмотров: 1125
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
17 декабря 2018
1 Просмотров: 1368
Своє село
Автобус кружляє полями Фландрії. Їдемо із Бельгії в Голландію. Акуратні поля з рівчаками для відводу води, вітряки, гладесенькі дороги й острівці ...
четверг, 20 декабря 2018 15:00

Уехала на учебу и исчезла: ищут 15-летнюю студентку с розовыми волосами
3

  Комментировать

В Днепре родные и полиция разыскивают 15-летнюю Анну Налету
Фото: 056.ua
В Днепре родные и полиция разыскивают 15-летнюю Анну Налету
В Днепре родные и полиция разыскивают 15-летнюю Анну Налету

В Днепре родные и полиция разыскивают 15-летнюю Анну Налету. Она студентка Днепропетровского колледжа транспортной инфраструктуры.

Еще в понедельник, 17 декабря, Анна уехала из села Волосское на учебу в Днепр. До сих пор не вернулась и не вышла на связь с родными, сообщила пресс-секретарь Днепровского отдела полиции Юлия Токарчук, передает 056.

Последний раз девушку видели вечером 17 декабря в ТРЦ "Мост-Сити".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Под Киевом разыскивают парня, который сбежал из центра социально-психологической реабилитации

Приметы: на вид 15-16 лет, рост 155-160 см, среднего телосложения, волосы длинные, окрашенные в розовый цвет, глаза карие.

Была одета в розовый пуховик, шапку розовую с серым бубном, черные брюки, обута в черные ботинки на шнурках. При себе имела телефон, который на данный момент выключен.

Всех, кто располагает информацией о месте нахождения Анны Налеты, просят сообщить в полицию по телефонам 102 или 0675686199.

18-летняя Мукаддас Насирлаева с туркменского города Дашогуз исчезла в Киеве 30 января. Ее до сих пор не нашли. Подозревают, прыгнула в Днепр с моста Патона.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Уехала на учебу и исчезла: ищут 15-летнюю студентку с розовыми волосами». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
декабря

"Кобзарь" впервые издали на русском языке

Изобретение, изменившее мир: презентовали лампу накаливания

Уроженец Киева стал чемпионом мира во второй весовой категории

Ученые создали общество для популяризации народного языка

Самое читаемое
Жених без трусов и дикие танцы: показали лучшие свадебные фото
Жених без трусов и дикие танцы: показали лучшие свадебные фото
26
 Просмотров: 143198
Самая сексуальная женщина обнажилась на частном острове
Самая сексуальная женщина обнажилась на частном острове
24
 1 Просмотров: 56612
Звезда &quot;Танцев со звездами&quot; оконфузилась на сцене
Звезда "Танцев со звездами" оконфузилась на сцене
5
 Просмотров: 26766
В цель за тысячу метров: пулеметчики в ООС продемонстрировали свои умения
В цель за тысячу метров: пулеметчики в ООС продемонстрировали свои умения
7
 1 Просмотров: 10143
Показали неразграбленную египетскую гробницу
Показали неразграбленную египетскую гробницу
5
 Просмотров: 9765
Происшествия
ДТП в Харькове: к делу приобщили важную экспертизу
ДТП в Харькове: к делу приобщили важную экспертизу Просмотров: 423
В агентстве недвижимости у клиентов отбирали деньги
В агентстве недвижимости у клиентов отбирали деньги Просмотров: 378
7 травмированы, один погиб: под Полтавой произошло ДТП
7 травмированы, один погиб: под Полтавой произошло ДТП
6
 Просмотров: 999
Возле столичного моста Метро человек упал в ледяную воду
Возле столичного моста Метро человек упал в ледяную воду 1 Просмотров: 2206
"Хвалился гениталиями" - возле школы задержали педофила
"Хвалился гениталиями" - возле школы задержали педофила
3
 Просмотров: 3646
Больше всего комментируют
19
Можем и уничтожить тот разрекламированный мост - Турчинов о создании базы ВМС
14
Украинские военные корабли вновь пойдут в Керченский залив
9
Подервянский сказал, что думает о кацапах
8
Несчастный случай: назвали причину смерти боевика в исправительной колонии
5
Россия с Китаем экспериментируют с изменением атмосферы Земли
Голосов: 524
Голосование Какое спортивное событие года вам запомнилось больше всего?
  • 1) финал футбольной Лиги чемпионов в Киеве
  • 2) Кубок мира по футболу
  • 3) победа украинского боксёра Александра Усика над россиянином Муратом Гассиевым в Москве
  • 4) выигрыш сборной Украины по футболу группового турнира Лиги Наций
  • 5) победа Элины Свитолиной на Итоговом турнире по теннису
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua