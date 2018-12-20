Уехала на учебу и исчезла: ищут 15-летнюю студентку с розовыми волосами

Фото: 056.ua

В Днепре родные и полиция разыскивают 15-летнюю Анну Налету. Она студентка Днепропетровского колледжа транспортной инфраструктуры.

Еще в понедельник, 17 декабря, Анна уехала из села Волосское на учебу в Днепр. До сих пор не вернулась и не вышла на связь с родными, сообщила пресс-секретарь Днепровского отдела полиции Юлия Токарчук, передает 056.

Последний раз девушку видели вечером 17 декабря в ТРЦ "Мост-Сити".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Под Киевом разыскивают парня, который сбежал из центра социально-психологической реабилитации

Приметы: на вид 15-16 лет, рост 155-160 см, среднего телосложения, волосы длинные, окрашенные в розовый цвет, глаза карие.

Была одета в розовый пуховик, шапку розовую с серым бубном, черные брюки, обута в черные ботинки на шнурках. При себе имела телефон, который на данный момент выключен.

Всех, кто располагает информацией о месте нахождения Анны Налеты, просят сообщить в полицию по телефонам 102 или 0675686199.

18-летняя Мукаддас Насирлаева с туркменского города Дашогуз исчезла в Киеве 30 января. Ее до сих пор не нашли. Подозревают, прыгнула в Днепр с моста Патона.