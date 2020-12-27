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воскресенье, 27 декабря 2020 15:23

Ударили кастетом. Рассказали, как и за что убили военнослужащего

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Ударили кастетом. Рассказали, как и за что убили военнослужащего
Военного могли ударить кастетом. Скриншот из камер наблюдения

Военнослужащий, погибший в результате конфликта в Новой Каховке, мог погибнуть от удара в затылок.

Об этом в Facebook рассказал активист Марк Гордиенко. По его словам, погибший военный не вступал в драку с гражданским в кафе.

"По сведениям, дошедшим до меня, парня просто сзади ударили, скорее всего кастетом. Драки как таковой не было, был конфликт и убийство. А полиция, вместо задержания виновных, их установила, но не задержала", - написал он.

По словам активиста, на видео с места событий четко видно, что убийца достал из сумки орудие убийства и ударил в затылок военнослужащего.

Сам ролик с камеры в кафе раньше выложили в соцсетях, однако, сейчас он недоступен.

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Ранее сообщалось, что в Херсонской области в результате драки с гражданскими умер военнослужащий.

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