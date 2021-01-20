Учительнице проломили голову в недействующей библиотеке

В Одесской области нашли убитой учительницу и общественного деятеля 66-летнюю Аллу Кубякину. Фото: npu.gov.ua

В поселке Тарутино Одесской области нашли убитой 66-летнюю женщину.

Тело с проломленной головой обнаружили в помещении недействующей библиотеки на ул. Широкой вечером 19 января. Женщину ударили несколько раз деревянной палкой, пишет "Думская" со ссылкой на собственные источники.

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Убитая - педагог и общественный деятель Алла Кубякина. Она 35 лет проработала учителем немецкого языка и химии.

В 2010-2020 годах возглавляла Тарутинскую районную организацию Общества Красного креста Украины, вела ряд гуманитарных проектов. В 2010-м баллотировалась в Одесский городской совет.

Причастных к преступлению разыскивают. Следователи открыли уголовное производство.

В селе Балки Барского района Винницкой области на берегу реки отец нашел убитой дочь - 25-летнюю Наталью Кольцову. Работала учителем музыки в Ивановской школе.