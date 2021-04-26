Учитель физики пояснил на видео, почему произошла авария на ЧАЭС

В тот день никто даже не догадывался, что такое может произойти Фото: rbc.ua

Учитель из Ровно Виталий Шкевчук рассказал, почему произошла авария на Чернобыльской атомной электростанции 26 апреля 1986.

Видео с объяснениями он опубликовал на своем YouTube-канале "Цікава наука". На нем говорится, что в тот день никто даже не догадывался, что такое может произойти.

В ролике рассказывается о принципе работы реактора, урановых стержнях, испытаниях, которые проводили ту ночь, неконтролируемый рост мощности и природу взрыва.

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В ту злополучную ночь сотрудники нажали кнопку аварийной защиты под названием AZ5. Через несколько секунд реактор взорвался.

Взрыв на ЧАЭС произошел в ночь на 26 апреля 1986 года. Был полностью разрушен четвертый реактор атомной электростанции. Произошел выброс в окружающую среду большого количества радиоактивных веществ. Облако из них прошлась над большей частью Европы и даже достигло восточных границ США. Из Припяти и окружающих населенных пунктов эвакуировали около 200 тыс. человек. Катастрофа считается крупнейшей за всю историю ядерной энергетики.