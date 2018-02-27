Ученик при неизвестных обстоятельствах умер в общежитии лицея

В лицее умер ученик. Фото: pogliad.ua

Трагическое событие произошло вечером 26 февраля в районном центре Глубокая, что в Черновицкой области. Одноклассники обнаружили тело мертвого 18-летнего ученика в общежитии лиция.

Полиция, прибывшая на место происшествия, признаков насильственной смерти на теле парня не обнаружила.

"У парня не было хронических заболеваний, он из благополучной семьи из села Корчивцы, занимался спортом, никаких нареканий и замечаний в лицее к нему не было", - сообщают о событии "Чрезвычайные новости".

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Тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

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