Участнику стрельб гранатой оторвало руку

Участнику стрельб в пригороде Одессы страйкбольной гранатой оторвало руку.
Событие произошло 4 февраля на полигоне Палиево, передает УНИАН.
Пострадавший приобрел гранату на рынке "Привоз" в контейнере с салютами.
"Когда отрабатывал броски, он решил бросить эту свою "гранату" для лучшего эффекта, приближенного к реальности, и выдернул чеку", - говорят очевидцы.
Потерпевший получил разрыв руки и повреждение лица осколками. Его госпитализировали в Военно-медицинский клинический центр Южного региона.
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Не известно, кто именно производил стрельбы.
В Мариуполе Донецкой области 21-летний блоггер для "вирусного" видео бросал с балкона многоэтажки топор во двор. Скандальный ролик распространил в соцсетях 1 февраля.
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