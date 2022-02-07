Участнику стрельб гранатой оторвало руку

Пострадавший купил гранату на "Привозе". Фото: УНИАН

Участнику стрельб в пригороде Одессы страйкбольной гранатой оторвало руку.

Событие произошло 4 февраля на полигоне Палиево, передает УНИАН.

Пострадавший приобрел гранату на рынке "Привоз" в контейнере с салютами.

"Когда отрабатывал броски, он решил бросить эту свою "гранату" для лучшего эффекта, приближенного к реальности, и выдернул чеку", - говорят очевидцы.

Потерпевший получил разрыв руки и повреждение лица осколками. Его госпитализировали в Военно-медицинский клинический центр Южного региона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Фура зажала и протянула легковушку: кадры с места смертельного ДТП

Не известно, кто именно производил стрельбы.

В Мариуполе Донецкой области 21-летний блоггер для "вирусного" видео бросал с балкона многоэтажки топор во двор. Скандальный ролик распространил в соцсетях 1 февраля.