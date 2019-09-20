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пятница, 20 сентября 2019 13:45

Участнику АТО проломили в голову в супермаркете

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Участнику АТО проломили в голову в супермаркете
В Запорожье участнику АТО 32-летнему Николаю Стельмаху проломили битой голову, когда вступился за женщину. Мужчина в коме. Фото - facebook.com/Маргариты Коленовой

В Запорожье участнику АТО 32-летнему Николаю Стельмаху проломили битой голову, когда вступился за женщину.

Конфликт возник в магазине АТБ на площади Университетской. Пострадавший с тяжелыми травмами головы находится в городской больнице №5, написала в Facebook теща Маргарита Коленова.

"Николай заступился за сотрудницу супермаркета. Ему нанесли 4 удара битой по голове. У него черепно-мозговая травма - разбитый череп, задет мозг. В данный момент он в коме - врачи борются за его жизнь", - написала Маргарита Коленова.

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Полицейские опросили работников заведения торговли, просмотрели записи камер видеонаблюдения, расположенных в помещении и вблизи места происшествия. Нападавшего установили, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

Подозреваемый - 27-летний ранее судимый местный житель. Ему грозит до 8 лет за решеткой.

В селе Заря под Ровно жестоко избили и ограбили 22-летнего участника АТО. Неизвестные позвонили в дверь квартиры, которую снимал мужчина. Когда он открыл дверь - с порога получил удар по голове деревянной палкой. Продолжая избивать его руками и ногами, двое затащили его в ванну, где нанесли удар кухонным ножом в плечо.

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