Убитый в Киеве бизнесмен не связан с делом "бриллиантовых прокуроров" - ГПУ

В ГПУ отметили, что убитый бизнесмен Киселев не имеет отношения к делу "бриллиантовых прокуроров". Фото: Нацполиция

В Генеральной прокуратуре заявили, что убитый в Киеве владелец ювелирного завода Сергей Киселев не имеет отношения к делу "бриллиантовых прокуроров".

Бизнесмен не является свидетелем, потерпевшим, или заявителем в этом деле, подчеркнул пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко, передает Украинская правда.

"Гражданин Киселев, который был убит в Киеве, вообще не имеет процессуального статуса в уголовном производстве, которое рассматривается в суде. Он не был свидетелем, потерпевшим или заявителем, поэтому заявление представителя бывшего руководства ГПУ относительно статуса погибшего является неправдивым", - отметил Лысенко, комментируя заявление экс-заместителя генпрокурора Давида Сакварелидзе.

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Ранее сообщалось, что застреленный 5 марта в Киеве бизнесмен Сергей Киселев в 2015 году фигурировал в деле с "бриллиантовыми" прокурорами. Якобы он узнал в конфискованных в Шапакина и Корнийца бриллиантах свои и подал заявление.