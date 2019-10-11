В Житомирской области убитый мужчина несколько суток пролежал в доме. Фото - piter.tv

В с. Паволочь Попильнянского района на Житомирщине в доме нашли мертвым хозяина.

По предварительной информации он пролежал в квартире 3 суток с момента смерти.

Выяснилось, 54-летний мужчина имел инвалидность и проживал одиноко, сообщает УНН со ссылкой на правоохранителей.

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На теле покойного обнаружили ссадины и открытую черепно-мозговую травму. Установлено также исчезновение денег и продуктов.

Следователи открыли уголовное производство.

В одном из домов на ул. Бастионной в Киеве нашли труп 69-летней женщины. Предварительно, она умерла еще полгода назад.