Убитый мужчина несколько суток пролежал в доме

В с. Паволочь Попильнянского района на Житомирщине в доме нашли мертвым хозяина.
По предварительной информации он пролежал в квартире 3 суток с момента смерти.
Выяснилось, 54-летний мужчина имел инвалидность и проживал одиноко, сообщает УНН со ссылкой на правоохранителей.
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На теле покойного обнаружили ссадины и открытую черепно-мозговую травму. Установлено также исчезновение денег и продуктов.
Следователи открыли уголовное производство.
В одном из домов на ул. Бастионной в Киеве нашли труп 69-летней женщины. Предварительно, она умерла еще полгода назад.
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