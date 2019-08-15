Убитую в квартире женщину нашли только через несколько дней

В Александрии Кировоградской области в собственной квартире нашли убитой 44-летнюю женщину. Фото - Правда.иф

В Александрии Кировоградской области в собственной квартире нашли убитой 44-летнюю женщину.

На теле покойной - множественные ножевые ранения, которые, вероятно, и стали причиной смерти.

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Убитая пролежала в квартире минимум 3 дня, сообщает УНН со ссылкой на собственные источники в полиции.

Тело направлено на экспертизу. Устанавливаются обстоятельства и лица, причастные к совершению преступления.

Трупы мужчин, которые нашли в квартире в Черноморске в Одесской области, пролежали там не менее 8 суток. Таковы предварительные выводы судмедэксперта.