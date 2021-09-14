Убили женщину, которая кормила бездомных животных

На Полтавщине убили 79-летнюю женщину, которая подкармливала бездомных животных. Фото: pl.npu.gov.ua

В Кременчуге Полтавской области убили 79-летнюю женщину, которая подкармливала бездомных животных.

Тело нашли возле многоэтажки, в которой она жила, утром 14 сентября, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Потерпевшая проживала в квартире многоэтажного дома, у которого обнаружили ее тело. Она часто выходила на рассвете, чтобы кормить животных, по словам местных", - рассказал в. и. о. заместителя начальника полиции Полтавщины Сергей Махно.

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Подозреваемого задержали через несколько часов. Это местный 27-летний мужчина, который уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Мотивы его поступка и обстоятельства убийства устанавливают. Следователи открыли уголовное производство.

Вещественные доказательства изъяли. Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

В поселке Тарутино Одесской области нашли убитой 66-летнюю женщину. Тело с проломленной головой обнаружили в помещении закрытой библиотеки на ул. Широкой. Женщину ударили несколько раз деревянной палкой.