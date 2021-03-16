Убийство женщины в съемной квартире: новые подробности

Женщину убийца закрыл в квартире, забрал ключи и скрылся Фото: mk.npu.gov.ua

Женщину, которую нашли с простреленной головой в Николаеве, убийца закрыл в квартире, забрал ключи и скрылся.

Владелица квартиры говорит, что женщина снимала ее квартиру уже не впервые, пишет tsn.ua. А соседи - регулярно видели у нее в гостях мужчин.

Погибшую нашли в квартире в многоэтажке в самом центре города. Тревогу забила ее мать, ведь дочь несколько дней не выходила на связь. Мать позвонила хозяйке квартиры. И направила уборщицу с ключами, говорят соседи. Дверь в квартиру была закрыта, когда открыли, то увидели квартирантку, лежавшую на полу лицом вниз.

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"Увидела, что под ней кровь и она на имя не откликается. Вызвали "скорую". Медики констатировали смерть ", - рассказала соседка.

Женщину убили двумя выстрелами в голову, говорят в полиции. Когда нашли его тело, она была мертвой уже 2 дня.

Когда произошло убийство, соседи не знают. Ведь, не слышали ни шума, ни выстрелов из этой квартиры. Несмотря на то, что все помещения через стенку друг от друга.

"Она и раньше приезжала. Человек обратился с просьбой пожить на 10 дней", - рассказала владелица квартиры Марина.

Женщина приезжала в Николаев из райцентра на заработки, говорят соседи. Вечером встречалась в этой квартире с мужчинами.

"Я видела раза два, она кому-то открывала дверь. На каблуках таких, вся в мехах натуральных, наверное, обеспечена", - говорит соседка.

Правоохранители установили личность убитой, но имя не разглашается. Как и то, чем она занималась в Николаеве. Сейчас рассматривают 3 основные версии.

"С корыстных побуждений из круга знакомых, на почве профессиональных отношений, да и из хулиганских побуждений", - сообщили в полиции.

Все собранные в квартире материалы - пули и отпечатки - следователи отправили на экспертизу. Ждут результаты. А также выясняют круг общения женщины в последние дни, чтобы найти убийцу.

Женщину мертвой нашли 14 марта. На 102 позвонила владелица квартиры на просп. Центральному и сообщила, что местная жительница, которая снимала у нее квартиру, не отвечает на звонки. Эксперт осмотрел тело 37-летней женщины и обнаружил огнестрельное ранение в голову.