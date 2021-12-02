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четверг, 02 декабря 2021 16:40

Убийство Вороненкова: суд вынес неожиданный приговор

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Убийство Вороненкова: суд вынес неожиданный приговор
Обвиняемые в пособничестве в умышленном убийстве бывшего депутата Государственной Думы России Дениса Вороненкова - Александр Лось (справа) и Ярослав Тарасенко. Фото: "Ґраты"

1 декабря Шевченковский районный суд вынес приговор по делу об убийстве бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова.

Экс-глава "Правого сектора" Павлограда Ярослав Тарасенко получил 12 лет тюрьмы. Харьковчанина Александра Лося суд оправдал, сообщают "Ґраты".

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"Суд признал виновным в соучастии в убийстве Ярослава Тарасенко, который, по версии следствия, был водителем у киллера. Коллегия также признала его виновным в незаконном хранении огнестрельного пистолета, найденного при обыске. При этом коллегия оправдала второго подсудимого — харьковчанина Александра Лося, ранее судимого за разбой. По версии прокуратуры, он следил за экс-депутатом накануне убийства. Коллегия решила, что его вина не доказана", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование по делу об убийстве Вороненкова завершилось в мае 2018 года. Дело рассматривала коллегия из двух судей и трех присяжных. Процесс длился более трех лет.

23 марта возле столичной гостиницы "Премьер Палац" убили бывшего депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова, 45 лет. Около 11:30 у входа в гостиницу киллер 28-летний Павел Паршов выстрелил в него почти в упор и пытался скрыться. Его застрелил охранник Вороненкова.

Заказчик расправы, по словам тогдашнего генерального прокурора Украины Юрия Луценко Владимир Тюрин, вор в законе, бывший гражданский муж вдовы Вороненкова. Его сообщники в Украине – Ярослав Тарасенко и Александр Лось.

По версии следствия, Тарасенко был водителем киллера, а Лось следил за Вороненковым. Прокуратура просила обоих подозреваемых по 12 лет тюрьмы. Они отрицали свою причастность к убийству.

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02
декабря

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