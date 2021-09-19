Убийство в Заливе: погиб иностранец

В Затоке убили охранника-иностранца. Фото: Национальная полиция

Во время стрельбы в Заливе Одесской области погиб гражданин Кыргызстана, который работал охранником бара.

Стрелял владелец соседнего пансионата, пишет "Думская".

Убийство произошло в баре на ул. Золотой берег. 35-летний охранник получил пять огнестрельных ранений. Одно было в лицо, три в руку и одно в область сердца. Ранения грудной клетки стало смертельным. Мужчина скончался на месте.

По данным СМИ, стрелял владелец пансионата "Сказка" Андрей Ткачук. По его словам, он несколько раз выстрелил в металлический забор, чтобы испытать охотничье ружье Kel-Tec KS7.

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Ткачук говорит, что не планировал никого убивать и не знал, что за забором кто-то есть.

18 сентября во курортном поселке Затока, Одесская, неизвестный на улице застрелил человека. Раненый умер.