Убийство в Каховке: следователи на месте преступления смывали кровь с забора

Тело расстрелянного в Каховке на Херсонщине 26-летнего Владимира Чебукин повторно осмотрят эксперты. Фото - ТСН

Тело расстрелянного в Каховке на Херсонщине 26-летнего Владимира Чебукина повторно осмотрят эксперты. А оперативников ждет служебная проверка. Этого добились протестующие, которые третий день выходят на массовые акции под райотдел полиции.

По официальной версии, Владимир Чебукин выстрелил из травматического пистолета в своего оппонента - сожителя бывшей жены. Но не попал. А вот бывший милиционер из карабина выпустил не менее 7 пуль в гостя - именно столько гильз нашли на месте происшествия.

Зато друзья погибшего утверждают - Владимир не стрелял первым. А найденный на месте преступления пистолет принадлежал не ему. Друзья уверены - Чебукина расстреляли сразу, как только он вышел из машины. И стрелок был не один. Ибо, по словам родных, врачи достали из тела 15 пуль. Из трех различных видов оружия, передает ТСН.

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Видео с камер наблюдения исчезло, хотя их на доме много. Протестующие считают - это не случайно. Подозревают, что дело могут замять, ведь главным свидетелем стрельбы есть действующий полицейский. Он отдыхал в компании с подозреваемым. А оперативники, прибывшие на вызов, мол, смывали кровь с забора и уничтожали доказательства. Но в полиции утверждают - свидетеля уже отстранили от работы. И расследуют не только производство об убийстве, но и действия оперативной группы.

"По всем проводится служебная проверка. Я могу заранее сказать, что все получат строгие дисциплинарные взыскания", - уверяет заместитель начальника ГУНП в Херсонской области Николай Вербицкий.

Во дворе, где произошла трагедия, после акции протеста с шинами, провели обыск и изъяли видео домофонов. А куда делось видео с камер наблюдения, еще не выяснили.

Сколько было пуль, а затем и сколько стрелков, должна выяснить повторная экспертиза тела погибшего - ее назначили на 6 января. На ней и других экспертизах позволили присутствовать представителю потерпевших. Пока не будет ее результатов, жители Каховки обещают ежедневно приходить под отделение полиции.

26-летнего Владимира Чебукина расстреляли возле дома бывшей жены на рассвете 1 января. До того в ночном клубе он поссорился с сожителем бывшей - экс-правоохранителем Юрием. Якобы из-за опеки над ребенком.