Убийство в Каховке: новые подробности

26-летнего Владимира Чебукина расстреляли утром 1 января у дома его бывшей жены. Он умер в больнице. Фото: ТСН

Бывшего старшего инспектора по контролю за оборотом оружия Каховского отдела полиции 26-летнего Александра Портнова отправили под домашний арест. Его подозревают в сокрытии и искажении обстоятельств убийства 26-летнего Владимира Чебукина в Каховке на Херсонщине.

Портнов не имеет права покидать дом с 20:00 до 7:00. Такое решение вынес Мелитопольский райсуд Запорожской области.

Прокуратура и следователь Государственного бюро расследований просили судью о назначении подозреваемому круглосуточного домашнего ареста. Поскольку он может оказывать давление на свидетелей по делу.

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На подписке о невыезде или ночном домашнем аресте настаивал защитник Портнова. Поскольку у него на иждивении 2-летний ребенок и семья, для которых он является единственным кормильцем. Поэтому суд частично удовлетворил ходатайство прокуратуры.

Подозреваемому в сокрытии доказательств может грозить до 3 лет тюрьмы.

26-летнего Владимира Чебукина расстреляли утром 1 января у дома его бывшей жены. За два дня он скончался в больнице. За убийство задержали мужа бывшей жены Владимира - Юрия Кашникова. Три дня люди выходили на акции протеста сначала под суд, а затем под полицию. Требовали объективного расследования, потому что видео с камер наблюдения дома исчезло. А в компании, которая была в гостях у стрелка, был полицейский, который тоже может быть причастен к убийству и сокрытию фактов. По данным родителей, в их сына попали 15 пуль из трех видов оружия.