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вторник, 07 января 2020 09:35

Убийство в Каховке: когда будут результаты повторной експертитзы

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Убийство в Каховке: когда будут результаты повторной експертитзы
26-летнего Владимира Чебукина расстреляли утром 1 января у дома его бывшей жены в Каховке. Фото - ТСН

Окончательные результаты повторной экспертизы тела расстрелянного в Каховке на Херсонщине 26-летнего Владимира Чебукина будут известны не ранее, чем за месяц. Об этом сообщила адвокат семьи погибшего Ирина Краснова.

"Родителей Владимира пригласили в областную прокуратуру на встречу с представителями офиса генпрокурора, прибывших в Херсон, чтобы контролировать ход расследования. Родители пытаются узнать, из какого оружия убили сына и сколько было убийц", - отметила она, передает ТСН.

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Добавила, что родственники настаивают на объективном расследовании. Замечаний сейчас по выполнению обязанностей работниками ГУНП в Херсонской области, а также областной прокуратуры у них нет.

26-летнего Владимира Чебукина расстреляли утром 1 января у дома его бывшей жены. Через два дня он скончался в больнице. Три дня люди выходили на акции протеста сначала в суд, а затем в полицию. Требовали объективного расследования, потому что видео с камер наблюдения дома исчезло. А в компании, которая была в гостях стрелка, был полицейский, который тоже может быть причастен к убийству и сокрытие фактов. По данным родителей, в их сына попало 15 пуль из трех видов оружия.

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Дата
07
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