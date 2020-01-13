Убийство в Каховке: дело получило громкое продолжение

26-летнего Владимира Чебукина из Каховки Херсонской области расстреляли утром 1 января у дома его бывшей жены. Фото: tk.media

На Херсонщине завершили служебное расследование в отношении начальника Каховского отдела полиции и работников, причастных к расследованию убийства 26-летнего Владимира Чебукина.

Трех полицейских отстранили от должностей, трех уволили из органов внутренних дел. Еще трое получили дисциплинарные взыскания, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"С должностей уволили руководство Каховского отдела полиции. Относительно дежурного отдела и ответственного от руководства, находившихся в суточном наряде в день убийства, а также в отношении следователя, у которого находилось производство, применено дисциплинарное взыскание в виде неполного служебного соответствия занимаемой должности. Члены следственно-оперативной группы, а именно следователь и оперуполномоченный уголовного розыска, находившиеся на вызове об убийстве мужчины, уволены из органов внутренних дел Украины", – сказано в сообщении.

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Также уволили из полиции старшего инспектора по контролю за оборотом оружия в сфере разрешительной системы Каховского отдела полиции. Он в момент преступления находился в компании подозреваемого. В отношении него материалы направили в Государственное бюро расследований.

26-летнего Владимира Чебукина расстреляли утром 1 января у дома его бывшей жены. Через два дня он скончался в больнице. Три дня люди выходили на акции протеста сначала под суд, а затем в полицию. Требовали объективного расследования, потому что видео с камер наблюдения дома исчезло. А в компании, которая была в гостях у стрелка, был полицейский, который тоже может быть причастен к убийству и сокрытию фактов. По данным родителей, в их сына попали 15 пуль из трех видов оружия.