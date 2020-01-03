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пятница, 03 января 2020 00:34

Убийство Шеремета: подозреваемую Кузьменко привезли в центр Киева на следственный эксперимент

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В деле убийства журналиста Павла Шеремета проводят следственный эксперимент в центре Киева с участием подозреваемой Юлии Кузьменко.

На улицу Ивана Франко привезли подозреваемую Кузьменко. Она должна пройти тем путем, которым прошли возможные организаторы взрыва автомобиля Шеремета, сообщает Громадське.

Автор: скриншот
 

С ней также должен был быть подозреваемый Андрей Антоненко, однако его адвокаты не успела прибытий на место и он отказался от прохождения эксперимента.

Автор: скриншот
 

О самом эксперименте ранее написал адвокат Массы Найем, отметив, что он происходит с нарушением Уголовного Процессуального Кодекса.

"Прямо сейчас, с нарушением норм КПК, пытаются провести следственный эксперимент с Андреем Антоненко. Дело в том, что в течение последних недель адвокаты Андрея подают ходатайство об ознакомлении с материалами дела. Такие ходатайства следователь игнорирует.

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Уже завтра будет решение суда, которым судья обязывает следователей ознакомить адвокатов с материалами дела. Но следователи хотят провести следственные эксперимент именно сегодня, предупредив адвокатов за час до следственного действия.

Поэтому они вызвали адвоката с БПД (Бесплатная правовая помощь - ред.). При том, что у Андрея как минимум три адвоката", сообщил Найем.

Раньше в четверг адвокат Владислав Добош заявил, что в деле убийства Павла Шеремета следователи проведут следственный эксперимент с его подзащитной, подозреваемой Юлией Кузьменко, о чем сообщилы за час до самого эксперимента.

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