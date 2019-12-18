Убийство Шеремета: адвокаты подозреваемых заявили о давлении на свидетелей

Цензор Убийство Шеремета: адвокат подозреваемой Яны Дугарь заявил о давлении на свидетелей

Давление на свидетелей, которые могут подтвердить алиби военнослужащей Яны Дугарь, что она была в зоне боевых действий в момент убийства журналиста Павла Шеремета 20 июля 2016 года.

"Кто давит - мне трудно сказать, вы же понимаете, что все они люди военные, как и Яна", - сказал hromadske адвокат военной Николай Ореховский.

В то же время прокурор по делу отказался комментировать, планировали они просить об изменении меры пресечения для Дугарь, учитывая новые обстоятельства, как показания свидетелей, что Дугарь была в зоне боевых действий на время убийства Шеремета.

Сама Дугарь сказала, что поездки на суды изматывают ее психологически.

"Ехать на суд 16 часов из Новомосковска психологически и физически эти дни было тяжело", - сказала она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дело Шеремета: подозреваемый отказывается давать показания

Печерский суд отправил Дугарь под круглосуточный домашний арест, который она будет отбывать по месту регистрации, то есть в Новомосковске Днепропетровской области, где расположена военная часть Дугарь. Хотя у подозреваемой является договор аренды жилья здесь в Киеве. Адвокаты считают, что суд сделал это умышленно.

Также защитники утверждают, что следователи до сих пор так и не допросили подозреваемого.

13 декабря Печерский районный суд в Киеве выбрал меры музыканту и добровольцу 41-летнему Андрею Антоненко, детский кардиохирург и волонтерке 40-летней Юлии Кузьменко и военной медсестре 26-летней Яне Дугар. Их подозревают в организации и убийстве журналиста, исполнительного директора интернет-издания "Украинская правда" 44-летнего Павла Шеремета. Его взорвали по дороге на работу 20 июля 2016-го в автомобиле, принадлежавшем гражданской жене Елене Притуле. Взрывчатку к днищу машины прикрепили ночью.