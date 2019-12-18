Убийство Шеремета: адвокаты подозреваемых заявили о давлении на свидетелей

 
Ексклюзивы
1/5
Президент хотел выборов в Донбассе уже в 2020-м. Последствия были бы фатальные - Дейнега
Президент хотел выборов в Донбассе уже в 2020-м. Последствия были бы фатальные - Дейнега
1 Просмотров: 1224
В лагере Порошенко нагнетают истерию - эксперт про обидные прозвища для президента
В лагере Порошенко нагнетают истерию - эксперт про обидные прозвища для президента
1 Просмотров: 2646
"Объединила более 600 общин и победила российский шантаж" - достижения Поместной церкви за год
"Объединила более 600 общин и победила российский шантаж" - достижения Поместной церкви за год
Просмотров: 495
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
2 Просмотров: 2502
"Брекзит ослабит международные позиции Украины" - эксперт
"Брекзит ослабит международные позиции Украины" - эксперт
Просмотров: 270
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 1143
У Зеленского есть желание устроить авторитаризм в Украине - эксперт
У Зеленского есть желание устроить авторитаризм в Украине - эксперт
Просмотров: 540
Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"
Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"
2 Просмотров: 2961
Экономист объяснил, какой рабочий график и зарплата нужна украинцам
Экономист объяснил, какой рабочий график и зарплата нужна украинцам
1 Просмотров: 11565
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
Просмотров: 2250
Фото
Все фото
3
4
3
8
7
Митинг под Радой: госпитализировали полицейских и травмировали журналистов
Митинг под Радой: госпитализировали полицейских и травмировали журналистов
На митинге под Радой в действие пошли слезоточивый газ и зеленка
На митинге под Радой в действие пошли слезоточивый газ и зеленка
Выехал на встречную полосу и столкнулся: авария унесла жизнь мужчины
Выехал на встречную полосу и столкнулся: авария унесла жизнь мужчины
Парень на отцовском &quot;Мерсе&quot; гонял по Киеву на большой скорости
Парень на отцовском "Мерсе" гонял по Киеву на большой скорости
От тела осталась только рука: подробности страшного ДТП под Киевом
От тела осталась только рука: подробности страшного ДТП под Киевом
Видео
Все видео
"Вы вообще кто, гражданин?" - пьяная водитель Bentley нахамила патрульным
"Вы вообще кто, гражданин?" - пьяная водитель Bentley нахамила патрульным
Убийство Шеремета: судье Вовку не дали отвод
Убийство Шеремета: судье Вовку не дали отвод
Дело Шеремета: Положинский поддержать Антоненко в суде
Дело Шеремета: Положинский поддержать Антоненко в суде
Аваков: інформация об убийстве Шеремета шокирует
Аваков: інформация об убийстве Шеремета шокирует
Трагедия в Одессе: полиция назначила генетические экспертизы
Трагедия в Одессе: полиция назначила генетические экспертизы
Интервью
1/5
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
1 Просмотров: 450
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 1143
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Просмотров: 2601
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 11169
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 2817
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
16 декабря 2019
Просмотров: 693
Чорний лис
— Що ти знаєш про лисячу хит­рість? Тільки те, що в казках у дитинстві прочитав, — Іван Дмитрович поблажливо дивиться на мене. ...
среда, 18 декабря 2019 11:38

Убийство Шеремета: адвокаты подозреваемых заявили о давлении на свидетелей

1 Комментировать
Убийство Шеремета: адвокаты подозреваемых заявили о давлении на свидетелей
Цензор Убийство Шеремета: адвокат подозреваемой Яны Дугарь заявил о давлении на свидетелей

Давление на свидетелей, которые могут подтвердить алиби военнослужащей Яны Дугарь, что она была в зоне боевых действий в момент убийства журналиста Павла Шеремета 20 июля 2016 года.

"Кто давит - мне трудно сказать, вы же понимаете, что все они люди военные, как и Яна", - сказал hromadske адвокат военной Николай Ореховский.

В то же время прокурор по делу отказался комментировать, планировали они просить об изменении меры пресечения для Дугарь, учитывая новые обстоятельства, как показания свидетелей, что Дугарь была в зоне боевых действий на время убийства Шеремета.

Сама Дугарь сказала, что поездки на суды изматывают ее психологически.

"Ехать на суд 16 часов из Новомосковска психологически и физически эти дни было тяжело", - сказала она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дело Шеремета: подозреваемый отказывается давать показания

Печерский суд отправил Дугарь под круглосуточный домашний арест, который она будет отбывать по месту регистрации, то есть в Новомосковске Днепропетровской области, где расположена военная часть Дугарь. Хотя у подозреваемой является договор аренды жилья здесь в Киеве. Адвокаты считают, что суд сделал это умышленно.

Также защитники утверждают, что следователи до сих пор так и не допросили подозреваемого.

13 декабря Печерский районный суд в Киеве выбрал меры музыканту и добровольцу 41-летнему Андрею Антоненко, детский кардиохирург и волонтерке 40-летней Юлии Кузьменко и военной медсестре 26-летней Яне Дугар.

Их подозревают в организации и убийстве журналиста, исполнительного директора интернет-издания "Украинская правда" 44-летнего Павла Шеремета. Его взорвали по дороге на работу 20 июля 2016-го в автомобиле, принадлежавшем гражданской жене Елене Притуле. Взрывчатку к днищу машины прикрепили ночью.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Убийство Шеремета: адвокаты подозреваемых заявили о давлении на свидетелей». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
декабря

Возродили запрещенную организацию

Напали на дом защитницы украинского языка

На Рождественской ярмарке самые большие очереди за сыром с клюквой и вином

Кобзарей и лирников хотели уничтожить

Спилберг скормил коту ЛСД

Самое читаемое
Усик нокаутом выиграл первый чемпионский бой в США
Усик нокаутом выиграл первый чемпионский бой в США
 Просмотров: 33509
Как котам и собакам живется вместе: показали забавные снимки
Как котам и собакам живется вместе: показали забавные снимки
22
 Просмотров: 18945
Назвали последствия дешевого доллара для Украины
Назвали последствия дешевого доллара для Украины Просмотров: 12672
&quot;Ни о чем не жалею&quot;: актриса Дисней объяснила, почему пошла в порно
"Ни о чем не жалею": актриса Дисней объяснила, почему пошла в порно
9
 1 Просмотров: 6714
Обзывал и грубил: пассажиры автобуса, разбившегося под Черниговом, рассказали о поведении водителя
Обзывал и грубил: пассажиры автобуса, разбившегося под Черниговом, рассказали о поведении водителя Просмотров: 6606
Происшествия
Дело Шеремета: подозреваемый отказывается давать показания
Дело Шеремета: подозреваемый отказывается давать показания 1 Просмотров: 1026
Дело Зайцевой дошло до Верховного суда
Дело Зайцевой дошло до Верховного суда Просмотров: 738
В центре Киева нашли убитого мужчину и женщину без пальца
В центре Киева нашли убитого мужчину и женщину без пальца Просмотров: 936
Убийство Шеремета: в полиции опровергли подозрения, что экспертизы не соответствовали действительности
Убийство Шеремета: в полиции опровергли подозрения, что экспертизы не соответствовали действительности 1 Просмотров: 594
Оккупанты убили украинского военного
Оккупанты убили украинского военного Просмотров: 621
Больше всего комментируют
5
"Старые "элиты" сповротивляются" - Зеленский о стычках у Рады
3
Столкновения под парламентом: полиция задержала 26 человек
3
Верховная Рада поставила точку в вопросе неприкосновенности
2
Инцидент с Зозулей: МИД Украины поддержало футболиста
2
Украинка получила рекордное количество дипломов о высшем образовании
Голосов: 486
Голосование Что думаете о расследовании дела Шеремета?
  • Это попытка дискредитации волонтеров и добровольцев
  • Верю следователям. Война против России не дает право на убийства в мирной Украине
  • Сложно сказать. Надо дождаться все доказательства и суд
  • Силовики досадно ошиблись
  • Дело фейковое. Отвлекает от переговоров с Россией
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua