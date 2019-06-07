Убийство ребенка в Переяславе: объяснили, почему полицейского восстановили в должности

Дніпроград Трагедия в Переяславе: судья объяснил, почему возобновил полицейского в должности

Подозреваемого в убийстве 5-летнего Кирилла полицейского восстановили в должности.

Не объяснили заключение аттестационной комиссии при его переаттестации, заявил судья Окружного административного суда города Киева Дмитрий Костенко во время брифинга, передает УНН.

"Действительно, в суде рассматривалось производство по иску Петровца Владимира о восстановлении его в должности. И действительно, судьей Костенко Дмитрием, то есть мной, принято решение 16 января 2018 о восстановлении указанного истца в должности", - отметил Костенко.

Основанием освобождения был аттестационный лист о служебном несоответствии, отметил он.

"Основание обновления - неправомерность проведенной процедуры переаттестации указанного лица при отсутствии оснований, предусмотренных ч. 2 ст. 57 Закона Украины" О Национальной полиции". А также из-за необоснованности заключения аттестационной комиссии, поскольку он не содержит всех критериев оценки указанного лица", - пояснил судья.

ГУ Нацполиции была подана апелляция на это решение, однако она была оставлена ​​без рассмотрения из-за недостатков ее оформления и затем возвращена. Повторного обращения с апелляционной жалобой не было, добавил Костенко.

По его словам, в материалах дела, переаттестации и апелляционной жалобе отсутствуют какие-либо сведения об уголовных правонарушениях, совершенных полицейским.

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Полицейские 42-летний Владимир Петровец и 31-летний Иван Приходько смертельно ранили 5-летнего Кирилла Тлявова, когда стреляли по банках. Это произошло 31 мая во Переяславе-Хмельницком Киевской области. Оба правоохранители якобы были пьяны.