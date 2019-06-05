Убийство ребенка: на акции протеста ранили полицейских

Чтобы провести Всеукраинскую акцию, у Переяслав-Хмельницкого отдела полиции состоялся митинг, где собралось около 50 человек. Фото: Национальная полиция

После того, как в Киевской области 2 пьяных полицейских застрелили 5-летнего Кирилла Тлявова, у зданий МВД во многих городах Украины проходят акции протеста.

4 июня во время одной из них в Переяслав-Хмельницком, где и произошло событие, ранили полицейских, сообщили в полиции Киевской области.

"По факту нанесения полицейским телесных повреждений возбудили уголовное дело. Охрану общественного порядка и админздания обеспечивали бойцы подразделения патрульной службы "ТОР", батальона полиции особого назначения полиции Киевской области", - говорится в сообщении.

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Чтобы провести Всеукраинскую акцию, у Переяслав-Хмельницкого отдела полиции состоялся митинг, где собралось около 50 человек.

"Однако среди граждан, которые пришли на мирную акцию, были агрессивно настроенные молодые в балаклавах. Они бросали дымовые шашки, жгли файеры и разрисовывали краской асфальтовое покрытие. В результате таких хулиганских действий 2 полицейских получили травмы нижних конечностей. Работники полиции ищут лица, совершившие правонарушения. Следствие продолжается ", - рассказали в полиции.

Хулиганы также нанесли ущерб городу. После того, как установят их сумму, материалы дела направят в суд.

По всей Украине проходят акции "Безнаказанность убивает" в честь 5-летнего Кирилла Тлявова, погибшего от пули пьяных полицейских. Активисты собираются возле отделений полиции. Люди несут детские игрушки и цветы, а также плакаты с требованием об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова.