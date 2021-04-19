Убийство продавца цветов: кем оказался подозреваемый

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

В Киеве задержали подозреваемого в убийстве мужчины на Лесном проспекте. Им оказался 27-летний иностранец, знакомый потерпевшего.

Мужчину взяли в аэропорту "Борисполь, рассказал начальник столичной полиции Андрей Крищенко.

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"Полицейские увидели драку неизвестных. Вмешались в конфликт и задержали активных участников. Также обнаружили еще одного мужчину, который лежал на земле без признаков жизни. После опроса свидетелей происшествия полицейские выяснили, что между знакомыми возникла драка, в ходе которой один из участников ударил другого ножом в грудь и скрылся. Мы получили оперативную информацию о том, что злоумышленник направляется в аэропорт "Борисполь", а затем немедленно направили туда наряды полиции. В течение 2 часов мы задержали беглеца в одном из терминалов аэропорта", - рассказал Крищенко.

Тело потерпевшего направили на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления окончательной причины смерти. Следствие по делу продолжается. Подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы.

Убийство произошло 17 апреля около 22:00. Тело 25-летнего мужчины нашли возле цветочного киоска. Отмечалось, что погибший там работал продавцом.