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воскресенье, 21 февраля 2021 01:57

Убийство пешехода в Киеве: водителю избрана мера пресечения

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Убийство пешехода в Киеве: водителю избрана мера пресечения
Сейчас следственные действия в уголовном производстве продолжаются. Фото: скриншот с видео

Водителю, который подозревается в нанесении смертельного удара пешехода в центре Киева, избрана мера пресечения. Его арестовали.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура. Указанное решение принял Печерский районный суд г. Киев.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего).

В настоящее время следственные действия в уголовном производстве продолжаются.

19 февраля в Киеве возле театра им. Ивана Франко водитель Hyundai Sonata ударом руки убил мужчину, который шел по пешеходному переходу. Удар оказался смертельным.

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