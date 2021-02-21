Убийство пешехода в Киеве: водителю избрана мера пресечения

Сейчас следственные действия в уголовном производстве продолжаются. Фото: скриншот с видео

Водителю, который подозревается в нанесении смертельного удара пешехода в центре Киева, избрана мера пресечения. Его арестовали.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура. Указанное решение принял Печерский районный суд г. Киев.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего).

В настоящее время следственные действия в уголовном производстве продолжаются.

19 февраля в Киеве возле театра им. Ивана Франко водитель Hyundai Sonata ударом руки убил мужчину, который шел по пешеходному переходу. Удар оказался смертельным.